Em Adamantina, homem aponta arma de brinquedo para policiais, desrespeita ordem de largar objeto e acaba morto

Um homem morreu após ser baleado com dois tiros em uma intervenção policial no amanhecer deste domingo (27) em Adamantina.

Segundo as primeiras informações buscadas pela reportagem do Adamantina Net junto à Polícia Militar, após ser acionada via COPOM, a equipe em serviço se deslocou até um posto de combustíveis da Avenida Rio Branco, onde um homem estaria em posse de uma arma de fogo.

No local, constatada a situação, os policiais se depararam com o homem que antes mesmo da tentativa de abordagem, teria sacado uma arma que portava na cintura e que recusou-se em largar o objeto o apontando para os agentes que reagiram à suposta injusta agressão que sofreriam e o balearam com dois disparos.

O homem não resistiu e acabou falecendo.

Há a informação ainda de que o objeto tratava-se de uma réplica, ou seja, seria uma “arma de brinquedo”.

A ocorrência segue em andamento e maiores informações e a atualização deste conteúdo podem ocorrer a qualquer momento.