Centro Universitário abre inscrições para processo seletivo de vagas remanescentes em Medicina

No segundo semestre do ano passado, por volta de outubro, a Prefeitura de Adamantina entrou com pedido de devolução ao patrimônio do Município do prédio conhecido como antigo IBC (Instituto Brasileiro do Café), localizado na Avenida Rio Branco no cruzamento com a Rua Tetsushi Haga – próximo ao semáforo de acesso ao Campus II da FAI.

Mas o estado do imóvel chama a atenção e foi tema de apontamento na última sessão ordinária da Câmara Municipal.

A Indicação nº 121/24 pede a completa limpeza no local, que está totalmente abandonado e precisará ser revitalizado.

“Respectivo imóvel, ora inutilizado, encontra-se abandonado, necessitando de manutenções sanitárias como limpeza e roçagem do matagal periodicamente, além de poder ser vítima de invasões indevidas, depredações ou ponto de tráfico de drogas. Este também irá passar por depreciação inevitável em função do tempo e exposição a diversas ações do clima, como destelhamento e inevitável comprometimento de sua estrutura física”, dizia trecho do documento datado de 11 de outubro de 2023.

Para tentar viabilizar a devolução, a Prefeitura entregou o Termo de Retrocessão de imóvel, doado para a União em 1964, devido ao fato de, na época, encontrar-se em região afastada da área urbana e, agora, com o desenvolvimento da cidade, a região possui grande número de moradores e empresas instaladas, além do campi do Centro Universitário de Adamantina.