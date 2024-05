Secretaria de Desenvolvimento Econômico cria o Programa “Adamantina Qualifica”

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Adamantina (PAT), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou uma pesquisa de mercado com o objetivo de entender e conhecer quais são as vagas com menor índice de ocupação no município.

Conforme os dados, as vagas em que apresentam baixa adesão são aquelas que exigem habilidades específicas como, por exemplo: boleira, doceira, açougueiro, padeiro, confeiteiro, manicure, pedicure e prestação de serviços em geral.

Com essas informações em mãos, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, criou e regulamentou o programa Adamantina Qualifica, através do Decreto n° 6.946 de 15 de maio de 2024. A iniciativa visa oferecer cursos profissionalizantes conforme a demanda necessária.

“A partir disso, conseguiremos atender ao que o mercado local está exigindo com profissionais que tenham a devida capacitação. Com isso, vamos gerar novas oportunidades de emprego e de renda. Nosso objetivo não é oferecer mais um curso, mas sim criar uma dinâmica que vai além, o que irá possibilitar que a pessoa consiga uma vaga no mercado de trabalho”, explica Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Luciana acrescenta que após a realização dos cursos os profissionais poderão deixar seus currículos no PAT. “Teremos um bolsão de currículos, pois é no PAT que as empresas procuram profissionais para preencher as vagas. Assim, eles já poderão entrar em contato agilizando o processo de contratação”, garante.

O programa ainda busca, além de oferecer os cursos, também treinar os candidatos para que consigam passar pelas entrevistas e elaboração de currículos.

“A ideia é que por meio do Programa Adamantina Qualifica todo o ciclo que envolve a geração de emprego e renda seja completo, pois além de oferecer os cursos, ainda estaremos em contato com as empresas para entender as suas demandas e possibilitar a qualificação para os interessados”, assegura.

O Programa Adamantina Qualifica será lançado oficialmente em meio às festividades em comemoração aos 75 anos do município que acontecerão durante todo o mês de junho. A ação é idealizada pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.