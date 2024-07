Comerciários participam das assembleias da Campanha Salarial 2024 do Sincomerciários Tupã

Com um total de 5017 participantes, o Sincomerciários Tupã fechou a Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A alta mobilização, segundo o presidente Amauri Mortágua, se deve, fundamentalmente, à relação de confiança entre os profissionais da categoria e o Sindicato que os representa. “A entidade está em permanente contato com os comerciários, na ação sindical constante, conhecida como ‘chão de loja’, em execução há muitos anos”, detalhou o líder sindical.

Para atingir este índice, que corresponde a mais de 70% dos comerciários da região Alta Paulista, o Sindicato fez reuniões nos locais de trabalho em todas as 19 cidades que compõem a base territorial. Além disso, foram realizadas assembleias presenciais no período da noite em Inúbia Paulista, Bastos, Lucélia, Osvaldo Cruz, Adamantina. No encerramento, um grande evento aconteceu na tarde de domingo (21) em Tupã. O resultado da Assembleia foi transmitido pelas redes sociais da entidade e acompanhada em tempo real pelos comerciários da região.

“Houve uma receptividade muito grande, principalmente por conta da relação de transparência e o modo democrático como as coisas são conduzidas”, defendeu o vice-presidente do Sincomerciários, Celso Bozza, que coordenou o trabalho na região e presidiu a AGE.

Durante o período da Assembleia, que teve início no dia 14 e se estendeu até o dia 21 deste mês, com evento de lançamento que mobilizou cerca de 500 pessoas, no dia 30 de junho, em Tupã, a categoria teve oportunidade de analisar e opinar sobre a pauta de reivindicações, que foi apresentada fisicamente aos trabalhadores durante os encontros presenciais e disponibilizada na internet para quem quisesse fazer a avaliação ou apresentar sugestões.

“Permitir que os comerciários avaliem e manifestem suas opiniões sobre todos os itens contemplados na pauta de reivindicações é a maneira que o Sincomerciários encontrou para garantir que a categoria tenha, efetivamente, voz no processo. Os números apurados durante a campanha mostram que esta decisão é a mais correta”, acrescentou a diretora da regional de Osvaldo Cruz, Marina Alves Mota, secretária da Assembleia.

Categoria representada

Os comerciários de Tupã e das cidades da região destacaram a preocupação que o Sindicato tem em mobilizar o maior número possível de pessoas na Campanha Salarial e levar, a todas as cidades, explicações detalhadas sobre o processo, além de submeter a pauta à análise e aprovação da categoria, através de voto secreto.

“O fato de virem até nossa cidade para explicar passo a passo, mostra que o Sindicato tem uma preocupação muito grande com os comerciários”, avaliou Cícera Aparecida da Silva, que trabalha em um supermercado de Bastos. Já José Roberto Zonato, de Osvaldo Cruz, lembrou que este trabalho é realizado constantemente. “Todos os anos existe essa preocupação em apresentar tudo que está sendo feito”, observou.

A tupãense Andreia Cristina Benegue também elogiou a iniciativa do Sincomerciários e destacou a relação de proximidade entre os representantes da entidade e os trabalhadores do comércio. “Esta afinidade transmite confiança”, disse. Na mesma linha, Ana Paula dos Santos, de Lucélia, observa que o trabalho realizado pela entidade é de grande importância, justamente porque mobiliza e da voz aos profissionais do setor.

“Foi este entrosamento entre Sindicato e a categoria que ele representa que permitiu uma participação tão expressiva. O índice de engajamento mostra a confiança da categoria e, sobretudo, o interesse que os comerciários têm em tomar parte nas decisões que refletem diretamente na vida deles”, pontou a diretora Maria Elísia Garcia, que presidiu a mesa escrutinadora.

A Campanha

A AGE envolveu os trabalhadores do comércio de toda Alta Paulista. “Nosso foco era garantir que comerciários de todas as cidades da região pudessem participar. Para que isso acontecesse, foram mobilizadas várias equipes, que visitaram lojas, mercados e outros estabelecimentos comerciais das 19 cidades que integram nossa base. Ao final, o documento foi aprovado através de voto secreto”, detalhou o vice-presidente do Sincomerciários, Celso Bozza.

De acordo com o presidente Amauri Mortágua este tipo de iniciativa garante uma participação efetiva dos trabalhadores na Campanha Salarial. “Não basta elaborar uma pauta de reivindicações que contemple os anseios da categoria. É preciso ouvir as bases, dar aos profissionais uma oportunidade de manifestação. É esse trabalho conjunto que realizamos. Percorrendo loja a loja, cidade a cidade. Dando a todos, não importa onde estejam, a oportunidade de avaliar e se manifestar durante o processo”, acrescentou.

Próximos passos

Encerrada a fase da Assembleia, que se tornou permanente, o Sincomerciários vai entregar aos representantes patronais, a pauta de reivindicações, que é o documento que lista as demandas da categoria, como reajuste e aumento do piso salarial, regulamentação de horários e outros benefícios, com isso, têm início as negociações coletivas, cuja data base é 1º de setembro.