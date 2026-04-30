Campanha “Imposto de Renda do Bem” reúne contadores e fortalece ações sociais em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina realizou, na manhã desta quinta-feira (30), no Lar dos Velhos, um encontro com contadores, empresários, autoridades e representantes de entidades, dando continuidade à campanha “Imposto de Renda do Bem”.

A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, teve como objetivo apresentar a importância da campanha, além de prestar contas das ações já desenvolvidas com recursos destinados aos fundos municipais.

O encontro contou com a presença da vice-prefeita Lúcia Haga, da secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, do presidente do Lar dos Velhos, Nelson Baraldi, da presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Cidinha Pimenta, das vereadoras Meire Alves e Marta de Almeida Bezerra (Martinha), além de representantes de entidades e convidados.

Durante a reunião, foi reforçado o papel estratégico dos profissionais da contabilidade na orientação de contribuintes quanto à possibilidade de destinação de parte do Imposto de Renda aos fundos municipais, contribuindo diretamente para o financiamento de projetos sociais no município.

A campanha também prevê a intensificação da divulgação de informações à população por meio dos veículos de comunicação, abordando temas como o prazo de envio da Declaração do IRPF 2026, quem deve declarar, quem pode destinar parte do imposto, como realizar a destinação e quais entidades são beneficiadas.

Pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido, desde que optem pelo modelo completo da declaração. As destinações podem ser realizadas por meio de depósito identificado com nome e CPF ou CNPJ do doador, conforme as orientações da campanha.

Mais informações podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Alameda Armando Salles de Oliveira, nº 367, ou pelos telefones (18) 3521-2011 e (18) 3521-1900.

A campanha “Imposto de Renda do Bem” reforça a importância da participação da sociedade na destinação de recursos que permanecem no município e contribuem diretamente para o desenvolvimento de ações sociais voltadas à população.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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