Segundo trailer é alvo de furto e vandalismo em menos de uma semana em Adamantina

Um trailer de lanches foi invadido e teve produtos furtados em Adamantina. O caso foi percebido pelos proprietários na manhã desta quinta-feira (30), na Praça Euclydes Romanini, na Vila Jamil de Lima.

Segundo os donos do “Lanches e Espetos Gordão”, o local foi arrombado após o encerramento do atendimento na madrugada. Ao chegarem, encontraram o espaço todo revirado, com itens espalhados e parte dos produtos levada.

Além do prejuízo com os objetos furtados, houve danos na estrutura do trailer, que precisará passar por reparos. Um boletim de ocorrência foi registrado.

A Polícia Militar informou que um suspeito foi detido e o caso será encaminhado à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.

Este foi o segundo registro semelhante em poucos dias na cidade. Por conta do ocorrido, o trailer não funcionou nesta quinta-feira e deve retomar o atendimento em breve. (Por: Redação)



