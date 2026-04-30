63ª edição do Torneio da Liberdade “Dia do Trabalhador” acontece nesta sexta-feira (1) em Adamantina

Nesta sexta-feira (1), acontece o tradicional Torneio da Liberdade “Dia do Trabalhador”. Neste ano, a competição chega a sua 63ª edição. Os jogos que acontecerão no estádio municipal Antônio Goulart Marmo tem início às 8h30. A competição é realizada desde 1964 e conta neste ano com 28 classes trabalhadoras.

Idealizado pelo radialista José Mário Toffoli, o objetivo do torneio é incentivar e unir os funcionários de diversas empresas de Adamantina para uma confraternização esportiva.

Confira a tabela de jogos

1ª FASE

  • 8h30 – Açougueiros/Padeiros x Almoxarife/T.I
  • 9h –Repositores/Pacoteiros x Eletricistas/Motoboys
  • 9h30 – Barbeiros/Administradores x Serventes/Pedreiros
  • 10h – Manutenção/Movimentadores x Vendedores/Marketing
  • 10h30 – Industriários/Comerciários x Professores/Monitores
  • 11h – Tratoristas/Canavieiros x Encanadores/Balconistas
  • 11h30 – Peçistas/Estoquistas x Mecânicos/Serralheiros


2ª FASE

  • 12h30 – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
  • 13h – Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
  • 13h30 – Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6
  • 14h – Vencedor Jogo 7 (chapéu)


SEMIFINAIS

  • 14h30 – Vencedor Jogo 8 x Vencedor Jogo 9
  • 15h – Vencedor Jogo 10 x Chapéu


FINAL

  • 15h30 – Vencedor Jogo 12 x Vencedor Jogo 13
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
