63ª edição do Torneio da Liberdade “Dia do Trabalhador” acontece nesta sexta-feira (1) em Adamantina

Nesta sexta-feira (1), acontece o tradicional Torneio da Liberdade “Dia do Trabalhador”. Neste ano, a competição chega a sua 63ª edição. Os jogos que acontecerão no estádio municipal Antônio Goulart Marmo tem início às 8h30. A competição é realizada desde 1964 e conta neste ano com 28 classes trabalhadoras.
Idealizado pelo radialista José Mário Toffoli, o objetivo do torneio é incentivar e unir os funcionários de diversas empresas de Adamantina para uma confraternização esportiva.
Confira a tabela de jogos
1ª FASE
- 8h30 – Açougueiros/Padeiros x Almoxarife/T.I
- 9h –Repositores/Pacoteiros x Eletricistas/Motoboys
- 9h30 – Barbeiros/Administradores x Serventes/Pedreiros
- 10h – Manutenção/Movimentadores x Vendedores/Marketing
- 10h30 – Industriários/Comerciários x Professores/Monitores
- 11h – Tratoristas/Canavieiros x Encanadores/Balconistas
- 11h30 – Peçistas/Estoquistas x Mecânicos/Serralheiros
2ª FASE
- 12h30 – Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 2
- 13h – Vencedor Jogo 3 x Vencedor Jogo 4
- 13h30 – Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6
- 14h – Vencedor Jogo 7 (chapéu)
SEMIFINAIS
- 14h30 – Vencedor Jogo 8 x Vencedor Jogo 9
- 15h – Vencedor Jogo 10 x Chapéu
FINAL
- 15h30 – Vencedor Jogo 12 x Vencedor Jogo 13
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
