Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina divulga agenda cultural de maio

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma nova agenda cultural. Desta vez, com a programação de maio que tem início nesta sexta-feira. A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, preparou uma nova agenda cultural. Desta vez, com a programação de maio que tem início nesta sexta-feira. A partir de segunda-feira (4), acontece no Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” a Exposição “Hinamatsuri”. Também conhecido como Festival das Bonecas, é uma tradicional comemoração dedicada às meninas, simbolizando o desejo por felicidade, saúde e um futuro próspero. A origem da festividade remonta ao período Heian (séculos VIII a XII), quando se acreditava que as bonecas tinham o poder de afastar maus espíritos. Mais do que uma celebração, o HinaMatsuri é uma das datas mais significativas da cultura japonesa, preservando valores, costumes e tradições transmitidos entre gerações.

A visitação pode ser feita de segunda a sexta das 9h até às 16h e, ainda, aos sábados das 9h até às 11h, exceto nesta sexta, feriado do Dia do Trabalho. Ainda em maio, o Sebrae, em parceria com a Casa SP Afro Brasil de Adamantina, promove um curso gratuito e presencial de preparo e comercialização de hambúrguer artesanal, voltado exclusivamente para pessoas negras (pretos e pardos). A iniciativa tem como objetivo incentivar o afroempreendedorismo, promovendo geração de renda, autonomia e novas oportunidades de negócio. A capacitação será realizada na cozinha do Fundo Social de Solidariedade.

Rock na Praça – Especial Dia das Mães

Na sexta-feira, 8 de maio, acontece mais uma edição do já tradicional Rock na Praça na Praça Elio Micheloni a partir das 20h com as bandas Alcateia e Stereonatos. A programação ainda conta com a participação da Feira da Mulher Empreendedora e da OMIN que fará a comercialização de produtos de diferentes segmentos. Oficinas no Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”

A agenda cultural ainda traz a realização de três oficinas que acontecerão no museu. No dia 18, a partir das 15, acontece a Oficina do Futebol de Adamantina e serão disponibilizadas 20 vagas. No dia 19 de maio, haverá ainda a oficina de bordado em fotografia também para 20 participantes e acontecerá das 13h até às 15h. Na mesma data, mas a partir das 19h, haverá a oficina reviver Adamantina também para 20 pessoas.

O Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi ainda receberá uma apresentação da banda de sopros do Projeto Guri no dia 20 de maio a partir das 19h e na mesma data, a Câmara Municipal realizará no local uma sessão de moção de aplausos. Após a sessão, acontece a oficina temática: Do Arquivo Histórico ao Museu: uma trajetória coletiva da comunidade de Adamantina. Além das oficinas, de 18 a 20 de maio das 9h até às 21h serão exibidos no Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi” vídeos históricos de Adamantina.

O mês ainda terá a exibição de filmes do Ponto Mis e de uma oficina sobre Alfred Hitchcock: a técnica e a arte do Mestre do Suspense e a Casa Afro recebe os membros do GAAFPD para um piquenique em comemoração ao dia da Família e, ainda, o Lar Cristão de Meninas para o ensino sobre os povos imaginários. Domingo no Parque

Maio ainda terá no último domingo do mês a realização de mais um Domingo no Parque. Como atração, estará presente a Cia Humorada com a apresentação Segredos de Ventilador e, ainda, Bateras in Adamantina.

Natacha Dominato /Comunicação Prefeitura Adamantina

.