Veículo com placas de Adamantina se envolve em atropelamento com morte de pedestre em Araraquara

Um automóvel Jeep Renegade, com placas de Adamantina, se envolveu em atropelamento que resultou na morte do pedestre de 59 anos, na Washington Luís (SP-310), em Araraquara. O acidente foi na noite desta quarta-feira (24).

Segundo publicou o Portal RCIA, o veículo era dirigido por uma mulher de 36 anos que estava trafegando no sentido capital-interior pela rodovia. No deslocamento em uma alça de acesso a uma avenida da cidade o pedestre foi atingido. Não houve tempo hábil para desviar. De acordo com o serviço de notícias, o homem caminhava pela faixa de rolamento, em um ponto escuro do trecho.

Ainda conforme o Portal RCIA, a vítima foi socorrida por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levada à Santa Casa de Araraquara. Porém, não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência também mobilizou equipes da concessionária que administra a rodovia e Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Científica foi acionada para a perícia do local. A condutora foi ouvida e liberada. O caso será investigado pela Polícia Civil, na apuração de eventuais responsabilidades.