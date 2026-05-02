Suspeito de furtos em trailer de lanches é identificado e acaba agredido em Adamantina

Um homem suspeito de praticar furtos em comércios de Adamantina foi detido pela Polícia Militar na tarde de quinta-feira (30).

O caso mais recente aconteceu na madrugada de quinta-feira, em um trailer de lanches na Praça Euclydes Romanini, na Vila Jamil de Lima. Segundo os proprietários, o local foi invadido durante a madrugada, revirado e teve alimentos e moedas levados.

Após o ocorrido, moradores teriam reconhecido o suspeito e foram até ele. Durante a abordagem, houve confusão e o homem acabou sendo agredido. Em meio à situação, ele estaria com uma faca.



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A Polícia Militar foi chamada e levou o suspeito ao pronto-socorro para atendimento médico. Depois, ele foi encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

De acordo com a PM, o homem é apontado como possível autor de outros furtos recentes na cidade, incluindo casos registrados em trailers de lanches em diferentes pontos de Adamantina.