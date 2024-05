Domingo tem “Feijuca da Mamãe” no Alto das Palmeiras em Adamantina

Com mais de um ano de funcionamento em Adamantina, o Centro Auditivo Gasparini tornou-se referência regional em saúde auditiva.

Sob a direção de Anna Caroline Gasparini (CRFa 2 – 19952) e o esposo Willian Borro Gasparini, a estrutura do Centro Auditivo Gasparini está localizada na rua Antônio Schimidt Vilela, 15, centro de Adamantina (próxima ao Centro Integrado de Saúde).

O funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14 às 18h, para atendimentos clínicos e ocupacionais, voltados à saúde do trabalhador, nas empresas.

Conta com cabine acústica e recursos de última geração para a realização de exames de audiometria com avaliação da capacidade de audição feitos em Adamantina, sem a necessidade de grandes deslocamentos, o que também possibilita o atendimento dos moradores das cidades próximas.

Procedimentos realizados no Centro Auditivo Gasparini: audiometria clínica e ocupacional, imitanciometria; avaliação do processamento auditivo central; terapia do processamento auditivo central; avaliação otoneurológica; reabilitação vestibular e outros.

Telefones (18) 3522-1578 e 99760-0791. Acesse as redes sociais do Centro Auditivo Gasparini no Instagram e no Facebook e fique por dentro das novidades.