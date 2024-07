Dr. Tairo Hosoume: clínica com equipamentos de última geração

Entre Flórida Paulista e Adamantina



O Pesqueiro Tucuruvi, situado estrategicamente entre Flórida Paulista e Adamantina, é o destino ideal para quem deseja desfrutar de uma deliciosa refeição em um ambiente acolhedor.

Hoje, o pesqueiro oferece sua tradicional peixada completa e também o suculento churrasco, atendendo aos mais diversos gostos.

O local é reconhecido não só pela qualidade de sua gastronomia, mas também pelo ambiente familiar que proporciona. Com um playground bem equipado, as crianças podem se divertir enquanto os adultos relaxam e aproveitam a refeição.



A direção do Pesqueiro Tucuruvi, comandada por Gil e Jacira, garante um atendimento de excelência, fazendo com que todos os visitantes se sintam em casa.

Se você está na região de Flórida Paulista ou Adamantina, não perca a oportunidade de visitar o Pesqueiro Tucuruvi e desfrutar de um dia agradável com boa comida e um ambiente amigável.