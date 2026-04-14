Grave acidente mata duas pessoas e deixa uma ferida em rodovia do interior de SP

AdamantinaNET

Duas pessoas morreram e uma ficou levemente ferida em um acidente de trânsito em Araraquara (SP), na noite de sábado (11).

As vítimas foram identificadas como Diano de Oliveira Soares, de 35 anos, e Rafaela Rodrigues da Silva, de 32.

O corpo de Diano vai ser velado neste domingo (12), das 14h às 16h30, no Velório Municipal de Trabiju (SP). O sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Municipal.

Já o corpo de Rafaela será velado em Boa Esperança do Sul (SP), nesta segunda-feira (13), das 8h às 13h15. O enterro está previsto para as 13h30.

