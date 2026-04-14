Carro tem traseira destruída após acidente com caminhão

Um carro ficou com a traseira destruída após colidir com um caminhão na Rodovia Deputado João Herrmann Neto (SP-133), em Limeira (SP).
A motorista do carro foi socorrida pela ambulância do município e levada para a Santa Casa de Cosmópolis. O caminhoneiro, por outro lado, não se feriu.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro foi atingido pelo caminhão ao tentar uma conversão. O acidente ocorreu por volta das 9h, no km 4.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), houve interdição apenas do acostamento, sem registro de congestionamento. A ocorrência foi encerrada por volta das 13h.
Por g1 Piracicaba e região – Foto: Portal On