Sebrae promove caravana para participação de produtores de Adamantina na Hortitec 2026 em Holambra

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, em parceria com o Sebrae, está divulgando a realização da Caravana Sebrae para a Hortitec 2026, considerada a maior feira de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas da América Latina.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar aos produtores rurais, empresários e profissionais do setor hortifrutícola a oportunidade de conhecer novas tecnologias, tendências, soluções inovadoras e ampliar oportunidades de negócios no segmento agrícola.

A caravana atenderá os municípios de Irapuru, Pacaembu, Mariápolis e Adamantina, com destino à cidade de Holambra/SP, onde acontece a Hortitec 2026.

Para Adamantina, estão sendo disponibilizadas 15 vagas exclusivas destinadas a produtores e empresários interessados em participar da feira e buscar novos conhecimentos voltados ao fortalecimento e desenvolvimento do setor agrícola.

Segundo a organização, a participação na Hortitec representa uma importante oportunidade de atualização profissional, acesso a inovações tecnológicas e contato direto com empresas, fornecedores e especialistas do setor.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário online:

https://forms.office.com/r/ hnUHKTKMTZ



Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp do Sebrae Aqui:

(18) 3521-1831.