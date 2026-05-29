FAI/Adamantina vence e está nas quartas da Copa  Liga Paulista de Futesal Sub-20

A equipe da FAI/Adamantina Futsal garantiu sua classificação às quartas de final da Copa da Liga Paulista de Futesal Sub-20 após vencer o Itapetininga Futsal pelo placar de 4 a 3, em partida realizada nesta quinta-feira (28), na cidade de Lençóis Paulista. A equipe da FAI/Adamantina Futsal garantiu sua classificação às quartas de final da Copa da Liga Paulista de Futesal Sub-20 após vencer o Itapetininga Futsal pelo placar de 4 a 3, em partida realizada nesta quinta-feira (28), na cidade de Lençóis Paulista.

O confronto era válido pelas oitavas de final da competição e havia sido interrompido no último domingo (24), devido à forte chuva que atingiu a cidade de Itapetininga. Na ocasião, o duelo foi paralisado aos 2 minutos e 17 segundos do primeiro tempo, com o time adamantinense vencendo por 1 a 0, gol marcado por Gustavo.

Após definição da organização da competição em comum acordo entre as equipes, a partida foi remarcada para esta quinta-feira em Lençóis Paulista, com reinício exatamente no momento em que havia sido interrompida.

Na sequência do jogo, a FAI/Adamantina confirmou a vitória por 4 a 3, com gols de Gabriel Mataveli, Kauã Porto e William “Pingo”, além do gol já anotado por Gustavo no domingo.

O duelo foi bastante equilibrado e movimentado, confirmando a expectativa de um grande confronto eliminatório. Com o resultado positivo, a equipe de Adamantina segue viva na competição e avança para a próxima fase da Copa da LPF Sub-20.

A partida contou ainda com transmissão ao vivo da equipe Resenha Comotica, permitindo que os torcedores acompanhassem o confronto decisivo mesmo à distância.

Agora, a equipe volta suas atenções para o próximo compromisso. No domingo (31), a FAI/Adamantina Futsal recebe a equipe de Itaquaquecetuba, às 16h, no Ginásio Paulo Camargo, em Adamantina, em mais um importante desafio da temporada.

A Copa da LPF Sub-20 reúne importantes equipes do futsal regional e segue movimentando o cenário esportivo com jogos decisivos nesta fase eliminatória.