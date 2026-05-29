Evento “Adoção: Um Ato de Amor” reúne comunidade e promove conscientização sobre adoção em Adamantina

Adamantina recebeu na noite de quarta-feira, 27 de maio de 2026, a 6ª edição do evento “Adoção: Um Ato de Amor”, iniciativa que promove reflexão, conscientização e diálogo sobre a importância da adoção, do acolhimento familiar e da garantia do direito à convivência em família. Adamantina recebeu na noite de quarta-feira, 27 de maio de 2026, a 6ª edição do evento “Adoção: Um Ato de Amor”, iniciativa que promove reflexão, conscientização e diálogo sobre a importância da adoção, do acolhimento familiar e da garantia do direito à convivência em família. O encontro foi realizado no Anfiteatro Fernando Paloni, na Biblioteca Pública Municipal, reunindo autoridades, profissionais da rede de proteção, famílias e comunidade em geral em uma programação voltada ao fortalecimento dos vínculos familiares e da proteção à infância e adolescência.

A ação foi organizada pelo Grupo de Apoio à Adoção de Adamantina, com parceria da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além do Centro Universitário de Adamantina (FAI) e da Câmara Municipal.

O evento também teve ainda a presença do juiz da Vara da Infância e Juventude de Adamantina, Dr. Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, que fala da importância das reflexões sobre os aspectos jurídicos, sociais e humanos envolvidos nos processos de adoção.

A programação contou com momentos culturais, depoimentos e palestras que abordaram diferentes aspectos relacionados ao processo de adoção e acolhimento familiar.

Entre os destaques esteve a apresentação “A Construção do Amor”, realizada pelo Grupo Amor e Cuidado de Adamantina, além do depoimento de André Luiz Schumaker, que compartilhou experiências pessoais ligadas à adoção e à construção de vínculos afetivos.

O encerramento contou com agradecimentos realizados pelo coordenador do Grupo de Apoio à Adoção, Roberto Honório de Oliveira, destacando a importância do trabalho coletivo em defesa das crianças, adolescentes e famílias. A Administração Municipal reforça que iniciativas como esta contribuem para ampliar a conscientização da sociedade sobre a adoção, fortalecer ações de acolhimento e incentivar a construção de uma comunidade mais humana, acolhedora e comprometida com a proteção integral da infância e adolescência.