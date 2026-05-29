Escola Hellen Keller recebe palestra da Polícia Civil sobre Bullying e Violência Escolar

Na manhã desta sexta (29) a Excelentíssima Delegada de Polícia Drª Laíza Fernanda Rigatto ministrou palestra na Escola Hellen Keller de Adamantina, com o tema “Bullying e Violência Escolar”. Na manhã desta sexta (29) a Excelentíssima Delegada de Polícia Drª Laíza Fernanda Rigatto ministrou palestra na Escola Hellen Keller de Adamantina, com o tema “Bullying e Violência Escolar”.

O evento compõe trabalho preventivo e educativo realizado pela Polícia Civil em instituições de ensino públicas e privadas, visando à prevenção de violência e proteção de crianças e adolescentes por meio de ambientes de aprendizagem seguros e inclusivos.



Também foi aberto espaço ao debate e solução de dúvidas apresentadas pelos estudantes, proporcionando grande interação do público com a Instituição. A apresentação teve como alvo alunos com idade de 11 a 13 anos, onde foram tratadas questões envolvendo condutas consideradas como bullying e suas consequências, visando à conscientização dos alunos com relação aos efeitos deletérios de tais práticas, além de aspectos relacionados ao incremento de tais condutas chegando à violência física, tudo sob a ótica das implicações cíveis e penais.