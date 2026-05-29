Espeto na Mesa do Rotary será neste domingo com renda destinada a projetos sociais

O Rotary Club de Adamantina, com apoio do Interact Club de Adamantina, Rotaract Club de Adamantina e da Casa da Amizade de Adamantina, promove neste domingo, 31 de maio, mais uma edição do tradicional evento beneficente “Espeto na Mesa”. A ação será realizada na sede do Rotary, das 11h30 às 14h30, e tem como objetivo arrecadar recursos para os projetos sociais desenvolvidos pela entidade.

Além de proporcionar um momento de confraternização para as famílias, o evento contará com música ao vivo durante todo o almoço. O cardápio será composto por arroz branco, churrasco servido no sistema de espeto na mesa, farofa, feijão gordo, mandioca, vinagrete, salada e sobremesa.

Os convites estão sendo vendidos por R$ 90,00 por pessoa. Crianças de até 7 anos não pagam e terão à disposição um espaço kids preparado especialmente para o público infantil.

De acordo com os organizadores, a expectativa é reunir a comunidade em um ambiente de integração, lazer e solidariedade, fortalecendo as iniciativas sociais mantidas pelo Rotary Club de Adamantina. A renda obtida com o evento será revertida para ações e projetos que beneficiam a população local ao longo do ano.

Da Redação

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