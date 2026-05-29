Prefeitura de Adamantina executa 1ª etapa da calçada na ligação entre Jardim Brasil e Parque Itamarati

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, está executando a 1ª etapa das obras de construção da calçada no trecho que liga o Jardim Brasil ao Parque Itamarati.

Após a conclusão da pavimentação que conecta a Rua Sergipe à Rua Saldanha Marinho, promovendo maior integração entre os bairros e melhorando a mobilidade urbana da região, os trabalhos seguem agora com a implantação da calçada destinada aos pedestres.

Nesta primeira etapa, a execução contempla o trecho no sentido Jardim Brasil – Parque Itamarati. Atualmente, estão sendo finalizados os serviços de aterro e compactação do solo. A previsão é que a concretagem tenha início na próxima segunda-feira, com conclusão estimada para o fim da próxima semana, desde que não ocorram alterações climáticas.

A segunda etapa das obras será realizada no trecho sentido Parque Itamarati – Jardim Brasil, após a execução da extensão da rede de iluminação pública, serviço que ficará sob responsabilidade da Energisa e que tem previsão de início para a primeira semana de junho.

Já a terceira etapa acontecerá após as obras de extensão da rede de drenagem, que serão executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços, com previsão de início para a segunda quinzena de julho, na Rua Dirceu de Souza Pereira, no Conjunto Habitacional Murilo Jaccoud.

A Prefeitura de Adamantina reforça que as melhorias fazem parte do compromisso da administração municipal com a mobilidade urbana, acessibilidade e segurança da população, proporcionando mais qualidade de vida e infraestrutura aos moradores dos bairros contemplados.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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