Conheça a CELAVÍ, lavanderia self-service de Adamantina

Inaugurada no ano passado, a Celaví Lavanderia Self-Service vem conquistando clientes de Adamantina e região com praticidade, tecnologia e conforto. Localizada na avenida Rio Branco, 1.625, anexa ao Posto Ipiranga, a empresa foi a primeira da cidade a oferecer o sistema de lavanderia autosserviço, permitindo que o próprio cliente lave e seque suas roupas de forma rápida e eficiente.

Com funcionamento diário das 6h às 23h, a Celaví oferece um ambiente moderno, climatizado, seguro e com Wi-Fi gratuito, pensado para proporcionar comodidade durante todo o processo de lavagem e secagem.

Entre os principais diferenciais estão a agilidade no atendimento, economia de água e energia, praticidade para edredons, cobertores e grandes volumes de roupas, além da facilidade de uso das máquinas. O serviço atende desde quem busca mais praticidade no dia a dia até pessoas que não possuem máquina em casa ou precisam lavar peças maiores.

A proposta da Celaví é unir conveniência e qualidade, oferecendo uma solução moderna para a rotina dos clientes, com equipamentos de alta performance e um espaço preparado para garantir conforto e segurança.

Avenida Rio Branco, 1.625, anexa ao Posto Ipiranga em Adamantina.

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