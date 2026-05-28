Vandalismo causa danos à sinalização viária e mobiliza equipes da Prefeitura de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina registrou, durante a madrugada desta quinta-feira, 28 de maio, um ato de vandalismo que causou danos ao patrimônio público na Rua Joaquim Nabuco, altura do número 62, no trecho entre a Alameda Fernão Dias e a Rua Dona Josefina Dell’Antônia Tiveron.

A ação danificou a pintura da sinalização viária, exigindo a interdição temporária da via para a realização dos trabalhos de recuperação.

As equipes da Secretaria Municipal de Planejamento, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN), iniciaram os serviços de repintura da sinalização horizontal logo nas primeiras horas da manhã, com o objetivo de restabelecer a segurança e a organização do trânsito no trecho afetado.

A Prefeitura destaca que atitudes como essa geram prejuízos diretos à população, uma vez que os recursos utilizados para manutenção e recuperação do patrimônio público são provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos adamantinenses.

Além dos danos materiais, ações de vandalismo comprometem a segurança viária e demandam novo investimento de tempo, mão de obra e recursos públicos que poderiam ser destinados a outras melhorias para o município.

A administração municipal reforça ainda que, no Brasil, a pichação é considerada crime ambiental e ato de vandalismo, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/98, artigo 65.