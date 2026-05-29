Adamantina realiza 1ª reunião do NEP/SUAS da Alta Paulista e fortalece integração regional da Assistência Social

O município de Adamantina sediou a 1ª Reunião do Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social da Alta Paulista (NEP/SUAS). O encontro foi realizado no Centro Universitário de Adamantina (FAI) e reuniu autoridades, gestores municipais, técnicos e profissionais da área da Assistência Social de diversos municípios da região. O município de Adamantina sediou a 1ª Reunião do Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social da Alta Paulista (NEP/SUAS). O encontro foi realizado no Centro Universitário de Adamantina (FAI) e reuniu autoridades, gestores municipais, técnicos e profissionais da área da Assistência Social de diversos municípios da região.

Durante a reunião, foram debatidos temas importantes para a organização e fortalecimento do núcleo, entre eles o Regimento Interno e seus principais pontos, a interlocução do cronograma de encontros junto à EDESP e DRADS, o levantamento das entidades regionais para definição de futuras ações, além da elaboração de um modelo de diagnóstico para construção do Plano Regional de Educação Permanente do NEP/SUAS. Também foram discutidas questões gerais relacionadas à atuação regional da política socioassistencial.

A iniciativa representa um importante avanço para o fortalecimento das políticas públicas de Assistência Social, promovendo integração regional, qualificação profissional e troca de experiências entre os municípios participantes.

O NEP/SUAS foi criado por articulação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Adamantina, com apoio da Comissão Regional de Gestores da Alta Paulista, da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS), da Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (EDESP) e do Centro Universitário de Adamantina (FAI).

O núcleo atua como uma instância técnico-pedagógica intermunicipal voltada à formação continuada dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), reunindo representantes da DRADS Alta Paulista, profissionais da rede de proteção social básica e especial e gestores municipais de cidades como Adamantina, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Pacaembu e Lucélia.

Entre os principais objetivos do NEP/SUAS estão o planejamento e execução de ações formativas, a identificação das necessidades de capacitação dos municípios, o fortalecimento da gestão do trabalho e a promoção de boas práticas no atendimento à população.

As ações do núcleo são direcionadas aos trabalhadores da gestão e execução dos serviços socioassistenciais, equipes técnicas, coordenadores de equipamentos como CRAS e CREAS e a inclusão a partir deste ano as OSCs parceiras.

A secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro, destacou a relevância da iniciativa para o desenvolvimento regional da política pública. “A criação do NEP/SUAS representa um avanço significativo para toda a Alta Paulista, pois promove a capacitação contínua dos profissionais e fortalece a integração entre os municípios. Investir na formação das equipes é investir na qualidade do atendimento prestado à população”, afirmou.

O trabalho desenvolvido pelo núcleo está fundamentado em princípios como a universalidade do acesso à formação, a educação permanente como processo contínuo, a integração entre teoria e prática, a cooperação intermunicipal e a valorização dos profissionais do SUAS.

O regimento do NEP/SUAS segue as normativas nacionais da Assistência Social, incluindo a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a Política Nacional de Educação Permanente do SUAS.