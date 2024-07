Término urgente das pontes paradas na zona rural é reivindicado na Câmara

O tradicional programa de rádio “Voz da Cidade”, transmitido pela Brasil FM – 92,5, está de cara nova! Após 76 anos de sucesso ininterrupto, o programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11h, estreou um novo formato nesta semana, marcando um momento histórico em sua trajetória.

Pela primeira vez, uma mulher ocupa a posição de apresentadora ao lado de Jonas Bonassa, mais conhecido como “Sabiá”, ganhando ainda a pluralidade, e passando a se intitular “Voz das Cidades”.



Cleide Tineti, uma experiente radialista e jornalista, trouxe seu talento e carisma para o programa, oferecendo uma nova perspectiva aos ouvintes. Cleide é uma figura respeitada em Adamantina e sua inclusão no “Voz da Cidade” reforça o compromisso do programa em se manter relevante e inclusivo.

O novo formato promete uma abordagem mais dinâmica e abrangente, focando não apenas em notícias locais de Adamantina e da região, mas também trazendo atualizações dos estados de São Paulo e de outras partes do país. Isso permitirá que o público tenha acesso a uma ampla gama de informações, mantendo-se atualizado sobre os eventos e temas mais importantes do momento.

Além dos dois apresentadores, o programa conta com uma equipe de repórteres do Grupo Joia de Comunicação e de diversos veículos de comunicação parceiros. Essa rede colaborativa garante que as notícias sejam apuradas com rigor e apresentadas de forma envolvente, proporcionando uma experiência enriquecedora para os ouvintes.



O “Voz da Cidade” é mais do que apenas um programa de rádio; é uma instituição na vida dos moradores de Adamantina e região. Com as inovações, o programa está preparado para continuar sua longa tradição de informar e entreter, ao mesmo tempo em que abraça as mudanças e se adapta aos novos tempos.

Além do Voz da Cidade, Cleide está na Nativa FM todos os dias e comanda a “Manhã Nativa”.



Sabiá, tem os dois horários tradicionais na emissora Brasil FM, com Alvorada Sertaneja e Crepúsculo Sertanejo.

O grande encontro de Sabiá e Cleide nas ondas do FM acontece diariamente e pode ser sintonizado tanto no rádio, quando na internet no site da Rádio Brasil.