Voleibol feminino da Selar/Adamantina é campeã dos Jogos da Juventude

O Arsenal F.C./ Supermercado Godoy, do Jardim Brasil faturou o título de campeão da 4ª edição do Torneio Beneficente de Futebol Médio da Amjarb, realizado no domingo (5), na praça de esportes do bairro.

Os comandados do técnico Kimba, faturou o título, ao vencer na disputa final, por 4 a 0, o bom time da Portuguesa do técnico Sérgio Teixeira. Os gols foram marcados através dos jogadores Everton “Evinho”, Bebê dos Dez e Jean Alemão.

O Arsenal, além do título conquistou ainda os troféus goleiro menos vazado Nardo e o artilheiro Everton “Evinho”, com 3 gols.

O evento esportivo que contou com oitos equipes convidadas, teve classificado no 3ºlugar, o Ferinhas Fut, do Andradina.

ARBITRAGEM

Lucas Silve

LOCUÇÃO

Jô Lima

AGRADECIMENTO

Associação dos Moradores do Jardim Brasil, através de Thiago Lima “Vô” e membros da diretoria, agradece as equipes participantes e todos pela doação de alimentos e patrocinadores.