Vôlei de Areia de Adamantina masculino e feminino é campeão dos Jogos da Juventude

Dois atletas adamantinenses brilharam neste sábado (11) no Campeonato Ibero Americano de Atletismo, que acontece em Cuiabá (MT). Izabela Rodrigues da Silva conquistou medalha de ouro no lançamento do disco e Lucas Marcelino o bronze no salto em distância.

O Ibero-Americano reúne atletas de 24 países de língua portuguesa e espanhola. As provas acontecem no Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

Conforme publicou a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) – que obteve o índice olímpico no lançamento do disco, com 64,66 m, também sua melhor marca pessoal, na etapa de Xangai da Diamond League, no fim de abril – conquistou neste sábado a medalha de ouro em Cuiabá com 63,60 m.

Campeã pan-americana e mundial sub-20, Izabela queria ter lançado novamente acima de 64 metros na competição do Mato Grosso. “Eu não achei muito bom porque já fiz mais do que esses 63,60 m. E dava para ser melhor”, disse a atleta ao site da CBAt.

Agora, Izabela disputará o Grande Prêmio Brasil – Cuiabá, dia 15 de maio, e o Grande Prêmio Brasil – Niterói no dia 19 deste mês. Depois ainda vai definir com o seu treinador João Paulo Alves da Cunha as competições que fará em sua preparação olímpica para os Jogos de París. Mas também tem participação assegurada no Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo, de 27 a 30 de junho, em São Paulo.

Lucas Marcelino com Maurren Maggi

O também adamantinense Lucas Marcelino (EC Pinheiros) foi outro destaque do Iberoamericano em Cuiabá, no salto em distância, conquistando medalha de bronze, com a marca de 7,91 m. Da arquibancada do Centro Olímpico de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso ele foi acompanhado pela campeã olímpica do salto em distância em Pequim-2008, Maurren Maggi, que está em Cuiabá.

Lucas e Maurren construíram uma relação de amizade. Os dois atletas participaram juntos de entrevista à imprensa.Maurren conquistou a medalha de ouro na prova do salto em distância da Olimpíada de Pequim-2008, com a marca de 7,04 m. Ganhou o ouro olímpico em 22 de agosto de 2008, medalha definida por ela como ‘mágica’, obtida por apenas um centímetro de diferença e que mudou a sua vida.





Além do ouro olímpico, Maurren tem duas medalhas em Mundiais Indoor: prata em Valência-2008, na Espanha, e bronze em Birmingham-2003, na Grã-Bretanha. Foi finalista nos Mundiais: Sevilha-1999, na Espanha, Edmonton-2001, no Canadá, e Osaka-2007, no Japão, Berlim-2009, na Alemanha, e Daegu-2011, na Coreia do Sul.

Na antiga Copa do Mundo, foi prata em Madrid-2002, na Espanha, e ganhou o IAAF Grand Prix na mesma temporada. É tricampeã dos Jogos Pan-Americanos, vencendo em Winnipeg-1999, no Canadá, Rio de Janeiro-2007 e Guadalajara-2011, no México. Foi campeã da Universíade de Pequim, na China, em 2001, e no mesmo ano ganhou os Jogos da Amizade em Brisbane, na Austrália.