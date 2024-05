Polícia Militar prende motociclista com maconha e cocaína em Adamantina

Uma equipe do patrulhamento com motos Rocam, da Polícia Militar de Adamantina, apreendeu na noite desta quarta-feira, 1º de maio, um adolescente de 17 anos, já conhecido nos meios policiais, por envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi avistado pilotando uma moto Honda Biz pela Avenida Moysés Justino da Silva e ao notar a presença dos policiais pelo local empreendeu fuga, e acabou abordado no bairro Estância Dorigo.

O patrulhamento Rocam era realizado pelos policiais cabo Tiago e soldado Nascimento. Após serem avistados pelo suspeito o menor passou a se deslocar em alta velocidade. Os policiais passaram a acompanhar o veículo acionando os sinais sonoros e luminosos de parada, ignorados pelo rapaz.



Em dado momento do percurso o suspeito parou repentinamente e empreendeu figa a pé em uma área de vegetação, dispensando uma sacola. A equipe conseguiu alcança-lo e detê-lo. A sacola foi recuperada e nela encontrados cinco porções embalçadas de maconha.

O rapaz, a droga, e ainda a moto e um celular apreendidos foram apresentados pela equipe ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, para os demais encaminhamentos. O menor ficou apreendido à disposição da Justiça, para a audiência de custódia.