Homem é preso pela PM no Parque dos Pioneiros por tráfico de drogas, desacato, ameaça e resistência

Um homem de 30 anos, foi preso pela Polícia Militar em Adamantina na noite deste domingo (5) no Parque dos Pioneiros, por tráfico de drogas, desacato, ameaça e resistência. Já conhecido nos meios policiais, ele é reincidente por tráfico de entorpecentes. A abordagem foi na Rua Sebastião Rombaldi, região do Parque próxima às quadras esportivas.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe Rocam realizava patrulhamento com motos pelo local onde há denúncias sobre venda de drogas, quando avisou um suspeito conhecido pelo histórico criminal envolvendo o tráfico de entorpecentes.

Conforme o policiamento, quando o suspeito avisou a equipe teria dispensado algo no solo, o que chamou a atenção dos militares. O suspeito também teria ficado incomodado com a presença policial no local.



No momento em que iria ser abordado, o suspeito afastou-se e passou a xingar a equipe policial, ameaçando um dos policiais dizendo que “depois, sem a farda, iria acertar as diferenças”.

Com apoio de uma segunda equipe o suspeito foi abordado e realizada busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao realizar vistoria no local em que estava inicialmente, foram encontrados oito porções de maconha.

O homem recebeu voz de prisão no local, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física do preso e da equipe, sendo conduzido na sequência ao plantão da Polícia Civil, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça, para audiência de custódia. Além da droga, também foi apreendido um aparelho celular.