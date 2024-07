Polícia Militar realiza prisão por tráfico de entorpecentes e captura procurado em Adamantina

Tarde de hoje, às 13:50, a Polícia Militar de Adamantina efetuou a prisão de um indivíduo por tráfico de entorpecentes e captura de procurado.

Durante patrulhamento, a equipe policial composta por dois policiais, com apoio de outras duas equipes, abordou um veículo. O motorista era conhecido por denúncias de tráfico de drogas, conforme a PM.

Durante a revista pessoal e veicular, foram encontrados dois invólucros de cocaína.

A investigação se estendeu até a residência do suspeito, onde, com autorização do mesmo e de sua irmã, a equipe encontrou mais drogas e uma balança de precisão em uma caixa de feira no quintal. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi confirmado que havia um mandado de prisão civil contra ele.

O homem, junto com as drogas e o dinheiro apreendidos, foi encaminhado ao plantão policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão. O suspeito permanece à disposição da justiça.