Competição de Beach Tennis arrecadará agasalhos e alimentos para o Fundo Social de Adamantina

De 03 a 07 de junho, o A.T.C – Adamantina Tênis Clube será palco de um dos maiores eventos de beach tennis da região: o 1º Preguinho Open Interarenas. De 03 a 07 de junho, o A.T.C – Adamantina Tênis Clube será palco de um dos maiores eventos de beach tennis da região: o 1º Preguinho Open Interarenas.

A competição promete reunir atletas de diversas cidades e arenas da Nova Alta Paulista e região, proporcionando dias de integração, disputas de alto nível técnico e incentivo à prática esportiva em um ambiente preparado para celebrar o crescimento do beach tennis no Brasil.

Além do caráter esportivo, o evento também terá uma importante ação solidária. Aberto à comunidade, o torneio arrecadará agasalhos e alimentos não perecíveis para o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina. As doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade social no município. A organização convida o público que for acompanhar os jogos a contribuir com a campanha.

Outro destaque da competição será a presença dos atletas Caio Gazoli e Lucas Cherione, que vêm se consolidando como uma das duplas jovens mais promissoras do beach tennis nacional.

A expectativa é de que o evento receba atletas de toda a região, fortalecendo ainda mais o esporte em Adamantina e proporcionando uma experiência diferenciada tanto para competidores quanto para espectadores.

O 1º Preguinho Open Interarenas será realizado no Adamantina Tênis Clube, entre os dias 03 e 07 de junho.