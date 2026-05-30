Prefeito e secretários buscam apoio do Governo do Estado para solucionar situação da EMEI Pequeno Príncipe

O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, acompanhado dos secretários municipais Wilson Alcântara, de Gabinete e Planejamento, e Elisabeth Gomes Meirelles, da Educação, esteve nesta sexta-feira, 29 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, em busca de apoio e soluções para a situação da EMEI Pequeno Príncipe. O prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, acompanhado dos secretários municipais Wilson Alcântara, de Gabinete e Planejamento, e Elisabeth Gomes Meirelles, da Educação, esteve nesta sexta-feira, 29 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, em busca de apoio e soluções para a situação da EMEI Pequeno Príncipe. A unidade escolar teve as atividades suspensas preventivamente para realização de avaliações e inspeções técnicas em sua estrutura. A medida foi adotada de forma responsável e preventiva, priorizando a segurança das crianças, servidores e de toda a comunidade escolar até a conclusão das análises técnicas necessárias.

Durante as reuniões realizadas na capital paulista, os representantes do município buscaram alternativas junto ao Governo do Estado para viabilizar soluções estruturais e técnicas relacionadas à unidade escolar e ao sistema de drenagem da região para resolver o problema o mais rápido possível. Na agenda oficial, a comitiva municipal participou de reunião na Defesa Civil do Estado de São Paulo com o Coronel PM Rinaldo de Araújo Monteiro, chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Também participaram do encontro o capitão Mateus da Costa Nogueira e integrantes da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Na sequência, os representantes de Adamantina estiveram reunidos com a subsecretária de Relacionamento com Municípios da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Silvia Meira, dando continuidade às tratativas para busca de alternativas que contribuam para a resolução da situação envolvendo a EMEI Pequeno Príncipe. Esta reunião teve a participação de Vilma Guelsi, vice-presidente do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina. A Administração Municipal destaca que as reuniões representam mais uma etapa do trabalho técnico e institucional desenvolvido pelo município desde a suspensão preventiva das atividades da unidade escolar.