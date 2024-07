Grupo de Adamantina conquista 12 medalhas no 8° Encontro Interestadual de Capoeira

Novamente o Grupo Estrela da Barra representou muito bem Adamantina em uma importante competição e conquistou 12 medalhas – sendo 7 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze –, além do 1º lugar na categoria Destaque. A participação vitoriosa desta vez foi no 8° Encontro Interestadual de Capoeira, realizado no dia 6 de julho em Pirapozinho/SP.

Organizado pelo Mestre Osmar e Grupo de Capoeira Brasileirinho, com supervisão do Mestre Carlos, a competição reuniu atletas de diferentes cidades e estados brasileiros.

Os medalhistas adamantinenses foram:

Lélia Athia Barrionuevo – PCD 3°lugar; Maria Vitória Silvério dos Santos – PCD 2°lugar; João Antônio Silva Gutierrez – 1°lugar em dupla e 1°lugar individual; Kauê Henrique Cassiano dos Santos – 1°lugar em dupla e 2°lugar individual; Ágata Raiane Avelino da Silva – 1°lugar feminino juvenil; Raissa Gabriela Avelino da Silva – 3°lugar feminino adulto; Kauê Pietro Santos de Oliveira – 1°lugar infantil; Maria Clara Ramos Pereira – 1°lugar feminino adulto; Maria Eduarda Silvestre – 2°lugar feminino infantil; Lucas Ramos – 3°lugar infantil.

O Grupo Estrela da Barra existe desde o ano 2000 em Adamantina – antes chamado de União da Barra – e é liderado pela mestra Sara. “Mais uma vez conseguimos levar os nossos atletas para uma importante competição. Eles colocaram em prática toda a garra e dedicação que têm nos treinamentos e nos orgulharam com as suas conquistas, elevando o nome da nossa cidade no esporte em nível interestadual”, ressaltou.