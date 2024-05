“Mãos à obra” com a engenharia de JÚNIOR RICCI

Adamantina recebe mais uma edição do Circuito Sesc de Artes. A programação gratuita acontece no dia 26 de maio de 17h às 21h no Parque dos Pioneiros.

A iniciativa é uma realização do Sesc e conta com o apoio do Sindicato do Comércio, Serviços e Turismo e, ainda, das prefeituras municipais.

A programação inclui diversas atrações artísticas, como uma oficina de brinquedos ópticos; uma gráfica aberta que permitirá que os participantes aprendam a imprimir em folhas, galhos, frutos secos e outros objetos.

Haverá ainda uma atividade intitulada de Plantando poesia, realizada pelo Lugar de Ser Qualquer, que possibilitará que os participantes decorem um vaso de barro e, ainda, plantem uma poesia que estará impressa em papel semente. O foco da programação é possibilitar que as pessoas estejam em contato com a natureza.

A atividade ainda conta com a presença da DJ Vivian Marques que conta com sets que combinam diferentes vertentes da música negra nacional e estrangeira.

O Parque dos Pioneiros ainda recebe a apresentação da Orquestra Frevo Capibaribe que apresentará o clima dos bailes e dos tradicionais desfiles de blocos do carnaval de Recife e Olinda.

O Circuito Sesc de Artes ainda traz para Adamantina a apresentação da peça “O País que perder as cores”. A apresentação aborda temas como: democracia, coletividade e respeito ao contar a história de um país surpreendido pela ascensão de um governo autoritário ao poder.