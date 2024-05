Morador de Adamantina morre após acidente com moto

Um morador de Adamantina, de 44 anos, morreu nesta segunda-feira (6) em razão de graves ferimentos após acidente com moto na rodovia Pascoal Milton Lentini (rodovia do Salto Botelho), em Lucélia. O acidente foi nas proximidades da usina sucroalcooleira existente na região.

A Polícia Militar foi acionada para o atendimento à ocorrência, descrito como queda de motociclista. As ciscunstâncias são desconhecidas. Quando o policiamento chegou ao local o condutor já havia sido socorrido para a Santa Casa de Lucélia por uma equipe de socorristas e ambulância da usina.

A vítima foi atendida na unidade de saúde, estabilizada e depois transferida, porém não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no início da noite de ontem.





Seu corpo é velado desde às 7h desta terça-feira no Memorial Flor de Lótus, em Adamantina, com sepultamento previsto para às 15h no cemitério local.

A Polícia Científica compareceu ao local do acidente, para o levantamento pericial. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.