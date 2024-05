ARTIGO: A Província e a turma da DIREITA VOLVER…

“Purifica o teu coração antes de permitires que o amor entre nele, pois até o mel mais doce azeda num recipiente sujo.” (Pitágoras) – in Nota: Autoria não confirmada.

“O porco tornou-se sujo apenas depois de entrar em contato com o homem. Em estado selvagem, é um animal muito limpo.” (Pierre Loti)

By seb@r.

Neste CENÁRIO PROVINCIANO atual, deve-se considerar que MUITA ÁGUA, ainda, VAI PASSAR DEBAIXO DA PONTE, isso é, aquela que continua de pé na área rural em tempo de GESTÃO PINOQUIANA e sua turma de ALOPRADOS/AS…

Além do mais em meio ao tudo de menos, também, pode-se estabelecer que os tais PRÉ ao EXECUTIVO MUNICIPAL, estão do mesmo lado IDEOLÓGICO, haja vista que de BOAS INTENÇÕES, dizem, o INFERNO ESTÁ CHEIO…

Se bem que, até onde se pode levar em conta aqui e ali, tais INDICAÇÕES deixam a desejar quando se trata de COMPROMISSO com a COMUNIDADE LOCAL, todavia, cada qual com suas escolhas e ponto quase final…

São apenas GRUPOS com a mesma PROPOSTA de sempre quando se trata do PODER pelo PODER em busca do PODER, assim, tudo pode ser aquilo que nunca foi para todos/as…

Mas, até o FECHAMENTO da CORTINA da oficialização quanto aos PRÉ, tudo pode ser alterado por meio das eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS, bem como, no famoso TOMA LÁ e fica assim mesmo…

Pelo menos o tal FILHOTE PROVINCIANO desistiu de entrar no JOGO mais do que VICIADO desta POLITICAGEM, agora, entra o BALÃO DE ENSAIO como se fosse o SALVADOR DA LAVOURA (sic), ainda, juntando os MALES com os SUJOS no mesmo PACOTE ELEITORAL…

O mais interessante neste JOGO um tanto quanto mais do que PREVISTO quanto ao RESULTADO, ou seja, SE VOCÊ PENSA QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR, haja vista que são todos da turma da DIREITA VOLVER…

Também, fica sempre aquela COISA que pode ser o COISO com suas MENTES MEDÍOCRES em tempo de BERRANTE em nome do NEGACIONISMO e da defesa do GENOCIDA…

Por isso e talvez aqui, a melhor escolha é estar além desses LADOS que são todos FARINHAS DO MESMO SACO, neste caso em especial, sem compromisso com a COMUNIDADE PROVINCIANA neste tempo novo tempo novo…

As ditas ou talvez, MALDITAS PROMESSAS que fazem parte deste JOGO MAIS DO QUE VICIADO, já estão em cima da mesa, se bem que vale ressaltar aquele velho DITO POPULAR, a saber: SE VOCÊ FICAR, O BICHO COME, SE CORRER, O BICHO PEGA…

Portanto, na mais interessante do que ficar jogando com as IRONIAS sobre tudo e todos/as daqui pra frente nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, tendo em vista que os mesmos não estão prontos para o debate por meio da REFLEXÃO CRÍTICA…

Pra não esquecerem, PERDERAM MANÉS!

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________

