Prefeitura de Adamantina inicia preparativos para o desfile de 7 de setembro

A Cultura vai ecoar neste final de semana em Adamantina! Considerada pela própria Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a Cidade Joia será a ‘capital estadual’ da 16ª edição da Virada SP, que ocorre neste sábado (13) e domingo (14). Algo inédito na história da região da Nova Alta Paulista.

Além da surpreendente grandeza do evento e qualidade das atrações, outro atrativo é que o mesmo volta em 2022 a ser promovido no formato presencial depois de dois anos com versões exclusivamente virtuais devido á pandemia da Covid-19.

O investimento total chegará a R$ 500 mil, tendo em vista que o Estado destinou nada menos que R$ 400 mil e a Prefeitura é responsável pela parte de estrutura que custará aproximadamente R$ 100 mil.

Para Adamantina estão programados 19 shows nos 2 dias, espalhados nos palcos montados nos seguintes pontos da cidade: Parque dos Pioneiros, Praça Élio Micheloni e Anfiteatro Fernando Paloni.

Entre os artistas confirmados, cantarão ao público adamantinense e regional ninguém menos que Fafá de Belém e Odair José, ícones da música brasileira.

Dia 13, a partir das 17h: Projeto Symbiosis – Intervenção urbana de Roberta Carvalho; Jazz na Kombi; Aero Vinil; Marilia Lopes; Feira Camaleão; Allan e Zé Rodrigo; Jazz na Kombi; Falha no Erro & Tio Will Mc; Orquestra de Viola Caipira; Clube do Balanço; Jazz na Kombi; e Vertentes do Hip Hop.

Dia 14, a partir da 1h da madrugada: Tássia Reis; Fábio Silvestre em Personagens; Jazz na Kombi + Jazz Band Forró na Pista; Yoga no Parque + Meditação Ativa; Feira Camaleão; Os Mequetrefe – Grupo Parlapatões; Odair José (11h); Banda Sem Limites; Los Kandangos; Planta do Pé, com Maria Eugenia Tita; Estilo Atrevido; e Fafá de Belém (18h).

Além de apresentações musicais, a Virada SP de Adamantina oferecerá ações como Yoga no Parque, Meditação, Stand-up de Comédia e intervenções urbanas.

A Camaleão Feira de artes, música, diversidades e gastronomia funcionará na virada de sábado para domingo, das 18h às 2h. Depois, às 7h já está na ativa novamente até 20h, quando encerra a Virada SP na Cidade Joia.

“A programação é ampla e diversificada atendendo a todos os gostos. Por isso, contamos com a participação da nossa população”, convida o secretário municipal de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei.