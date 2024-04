Voleibol de Adamantina jogaram em Andradina pela LIVEA

Em noite de gols do jogador Paulinho Sacaoman, o Arsenal F.C/ Barraca da Arlete Salgados / Fort Pedras já classificado para a disputa final, manteve, sua invencibilidade e liderança no Campeonato Interno da Vila Freitas.

O Arsenal F.C. não tomou conhecimento do seu adversário, o time do Liverpool F.C. e venceu por 3 a 0, com destaque para jogador Paulinho Sacomam, que marcou os três gols da vitória.

O Arsenal, com o resultado positivo manteve sua invencibilidade e liderança na competição, além de poder contar com a defesa menos vazada e o artilheiro.

No outro jogo da noite de terça-feira (23), no encontro entre Manchester United e Manchester City, levou melhor o City, que venceu por 2 a 1, com os gols marcados por : Vitinho e Fabiano Chuma e enquanto Marcinho marcou para o United.

DEFESA MENOS VAZADA

Arsenal

ARTILHEIRO

Paulinho Sacoman com 9 gols (Arsenal)

CLASSIFICAÇÃO

1º Arsenal – 13, Manchester City – 10, Manchester United – 3 e Liverpool – 3

ARBITRAGEM

Ronaldo Lino e Ricardo Bispo

SORTEIO DE JOGADORES

A competição conta com a participação de jogadores do bairro e convidados, a formação das equipes foi mediante sorteio de jogadores por posições sob observação dos coordenadores Gilson Bia, Ricardo Bispo e Ronaldo Lino.

ORGANIZAÇÃO

Associação dos Moradores da Vila Freitas.

Na foto, o artilheiro Paulinho Sacoman com 9 gols do Arsenal