Porco no Rolete com Leilão da ARCA ocorre neste domingo

Programação traz exibição de filmes, passeio turístico, oficina e 1º campeonato de skate feminino

A agenda cultural do mês de maio, promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tem início nesta sexta-feira(3) com a exibição de filme do Projeto de Difusão do Museu da Imagem e do Som (MIS).

A exibição ainda será realizada nos dias 10, 17 e 24 de maio em três sessões que acontecem às 8h; 13h e 20h. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para retirada na Biblioteca Municipal Jurema Citeli.

Na terça-feira (7), acontecerá o lançamento do Livro “Um Amante na Escuridão” do escritor Alberick Stelian. A iniciativa é promovida por meio dos recursos obtidos através da lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura.

No dia 13 de maio, a partir das 19h, no Anfiteatro Fernando Paloni, será realizada uma audiência pública para a eleição do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e para votação do plano municipal.

O segundo cine pipoca acontecerá no dia 14 de maio a partir das 13h no Cine HOS. A programação consiste na exibição gratuita de filmes que estão em cartaz e a iniciativa acontece com recursos da lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura.

Nos dias 16 e 17 de maio, a biblioteca municipal Jurema Citelli recebe crianças para contação de história. Nos dias 18 de maio, das 18h às 22h, o anfiteatro Fernando Paloni recebe o The Valley Talents – “Talentos da Diversidade”.

No dia 19 de maio, será realizado um passeio turístico com saída a partir das 9h na Biblioteca Municipal. A programação tem como objetivo possibilitar que os participantes conheçam os atrativos urbanos do município.

Nos dias 20 e 21 de maio, Adamantina vai receber mais uma programação por ser Ponto MIS. A Oficina Figurino, Luz, Câmera e Ação acontecerá de forma gratuita. As inscrições gratuitas já estão abertas e devem ser efetuadas na Biblioteca Municipal.

Adamantina terá a Loja do Futuro. A implantação do programa no município é uma parceria entre: FECOMÉRCIO, SINCOMÉRCIO Regional Nova Alta Paulista, SESC, SENAC, ACE Adamantina, Prefeitura Municipal de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e SEBRAE.

O lançamento da iniciativa acontecerá no dia 21 de maio a partir das 19h no anfiteatro municipal Fernando Paloni com a palestra “O impacto da inteligência artificial no varejo”.

A programação ainda terá Queen Tribute Brasil no dia 23 de maio a partir das 20h no Anfiteatro Fernando Paloni. Os ingressos solidários estão disponíveis no site megabilheteria.com

A agenda cultural chega ao fim com atividades no sábado(25) e no domingo(26). A Casa Afro recebe no sábado (25), o 1º Campeonato Regional de Breaking e Skate Feminino e mais o show de rap com Lucazemici.

Por fim, no dia 26 de maio, Adamantina terá mais uma edição do Circuito Sesc de Artes a partir das 16h no Parque dos Pioneiros.