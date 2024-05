Copa Regional Categorias de Base define jogos das quartas de finais

Na segunda-feira (13), os adamantinenses Adão Roberto Ricci, o engenheiro civil Júnior Ricci e o pré-candidato a prefeito Antônio Tiveron, participaram de uma reunião no Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo.

A recepção no CRT foi feita pelo presidente, Gilberto Sakamoto, onde foram tratadas demandas de Adamantina e região para o segmento do setor técnico industrial.

Vale destacar que Adão Ricci é conselheiro no CRT e gestor da Associação dos Técnicos das Empresas Energéticas do Estado de São Paulo (ATEESP), cuja Cidade Joia conta com sede.

Adão Ricci possui grande conhecimento e influência junto ao órgão e entidades de classe em São Paulo.

“Foi uma reunião muito produtiva, e esperamos que dela possam surgir bons frutos para o futuro do setor técnico e industrial de Adamantina e região”, destacaram os adamantinenses.