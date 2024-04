Com obras previstas para iniciar em 2025, SP-294 em Adamantina terá duas passarelas e rotatórias, diz Eixo SP

O atropelamento de uma pedestre na manhã do último sábado (20) no trevo principal de Adamantina, que foi a óbito na mesma data, reacendeu a discussão sobre a necessidade de dispositivos que ofereçam segurança à travessia de pedestres na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho que atravessa o município.

A vítima, de 58 anos, era moradora no residencial Eco Ville, um dos três novos empreendimentos de expansão imobiliária localizados na região da instituição Casa do Garoto.

A mulher se deslocava a pé pela passagem inferior em um dos viadutos do trevo principal, quando o condutor do automóvel perdeu o controle de direção do veículo, bateu na parede do viaduto e atingiu a pedestre, que atravessava pelo local. Ela foi socorrida, porém não resistiu.

Os novos agrupamentos habitacionais eco Ville 1, Eco Ville 2 e Residencial Aliança se somam a um mais antigo, o Parque do Sol, e abrigam um expressivo contingente populacional. Na mesma região a área que margeia a rodovia ainda conta com área comercial, que implica em deslocamento de trabalhadores. O entorno vai ganhar ainda uma igreja, margeando o trevo principal, no Parque do Sol, o que deve repercutir em uma nova movimentação no local.

Atualmente, não há outro meio para a travessia de pedestres, nessa região, que não seja pelos viadutos – dividindo espaços com os veículos – ou a transposição da rodovia.

Passarelas e novos trevos: obras em 2025

No domingo (21) o portal sigamais fez contato com a concessionária que administra a rodovia, Eixo SP, que iniciou pela região de Marília as obras de modernização da SP-294. Em resposta à reportagem, a concessionária informou que o trecho de Adamantina está no lote de obras com previsão de início para o ano que vem (2025). Houve uma reprogramação da data. O início das obras, todavia, estava previsto para maio deste ano.

No pacote de investimentos de duplicação da SP-294 em Adamantina, conforme a concessionária, estão previstas duas passarelas para travessia de pedestres e a remodelação das rotatórias, cujos dispositivos terão espaços adequados para circulação de pedestres.

De acordo com a Eixo SP, uma das passarelas será na altura do km 593, região que vai beneficiar diretamente os moradores do Parque do Sol e Vila Jamil de Lima, para travessia segura nesse trecho. A concessionária afirmou que a implementação do dispositivo para pedestres nesse local já está definida junto à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

A passarela confirmada para a região do Parque do Sol não estava inicialmente prevista para esse local. A mudança se deu após o vereador Alcio Ikeda formalizar questionamentos junto à Eixo SP e Artesp. Esse dispositivo estava inicialmente previsto para o km 595, região final do Jardim Adamantina.

SEGUNDA PASSARELA E TREVOS

Já a segunda passarela está apontada para ser instalada nas proximidades do km 591. Esse ponto, fica entre a sede da AABB de Adamantina e o distrito industrial do Parque Itamarati. Já o km seguinte, 592, fica próximo ao totem/letreiro com o nome de Adamantina. A princípio, essa segunda passarela, inicialmente sinalizada para o km 591, pode ser instalada em qualquer ponto dessa marcação, no intervalo entre os km 591 e 592. “No entanto, a do km 591 ainda está em estudos quanto à localização correta”, completa a concessionária.

Além das duas passarelas, a concessionária informa também a reconfiguração dos dispositivos de acesso no trevo principal (trevo da Santa), localizado no km 592+630, e da FAI, no km 594+300, que terão espaços para travessias de pedestres. “A concessionária informa ainda que, além das passarelas, estão previstos dispositivos (viadutos) no km 592+630 e no km 594+300 com espaços adequados para circulação de pedestres”.

ÍNTEGRA DA NOTA DA EIXO SP

“A Eixo SP Concessionária de Rodovias informa que as duas passarelas de pedestres previstas para implementação no trecho de Adamantina da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros serão no km 593 e nas proximidades do km 591. A passarela do km 593 está com sua implementação definida junto à Artesp. No entanto, a do km 591 ainda está em estudos quanto à localização correta. A Concessionária informa ainda que, além das passarelas, estão previstos dispositivos (viadutos) no km 592+630 e no km 594+300 com espaços adequados para circulação de pedestres. A previsão de início das obras é 2025”.