Jogos Universitários 2024 prometem animar comunidade acadêmica no fim de abril

A professora e atual coordenadora do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Adamantina, Prof.ª Dra. Leandra Navarro Benatti, defendeu publicamente a tese de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (FMB/UNESP).

O processo de doutoramento, cuja defesa ocorreu em fevereiro, ocorreu sob a orientação do professor associado Dr. Edison Iglesias de Oliveira Vidal.

Docente da FAI desde 2003 nas áreas de Cinesiologia, Fisioterapia Cardiovascular e Preventiva, Leandra possui mestrado em Bioengenharia pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP – São Carlos).

A tese foi intitulada “Desenvolvimento de índices relacionados à percepção das características do ambiente da vizinhança e avaliação da sua associação com a Síndrome de Fragilidade em pessoas idosas”.

“Além da obtenção do título, como um objetivo de aprimoramento pessoal e profissional, o processo do doutoramento promove a expansão do pensamento crítico e do desenvolvimento intelectual, que somada com a aquisição de novas habilidades no contexto técnico-científico, são fundamentais para o dia a dia da nossa instituição de ensino e, principalmente para nossos alunos”, frisa.

Leandra espera seguir na contribuição e promoção da formação de qualidade para as pessoas que escolheram a Fisioterapia como carreira profissional. “Neste sentido, também agradeço o apoio da reitoria e dos colegas docentes ao longo dos últimos anos”, finaliza.