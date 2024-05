Definidas datas das edições descentralizadas da Feira da Mulher Empreendedora deste ano

Com a Lei Municipal já em vigor, a Feira da Mulher Empreendedora é agora um Programa de Governo, por isso passa a fazer parte das obrigações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Adamantina. Sendo assim, a pasta já definiu que a iniciativa será promovida de forma descentralizada em cinco oportunidades neste ano.

No final de semana do Dia das Mães (10 e 11 deste mês), a FME ocorre no Paço Municipal, com a participação de cerca de 40 empreendedoras divididas nos dois dias. De acordo com a programação, na sexta-feira as mulheres estarão comercializando seus produtos das 9h às 18h atuam nos ramos de revenda, alimentação, artesanatos e acessórios. Ainda no mesmo dia, mas das 18h30 até às 22h30, as participantes venderão produtos de artesanatos, cosméticos, revendas, entre outros. E no sábado continua das 9h às 16h também no Paço Municipal. As empreendedoras atuam nos segmentos de artesanato, alimentação, entre outros.

“Além da feira descentralizada alusiva ao dia das mães, acontecerão ainda nos dias 11, 12 e 13 de junho na Praça Elio Micheloni durante a programação de aniversário da cidade”, informou a Prefeitura.

Outras três feiras descentralizadas estão previstas no calendário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: No final de semana do Dia dos Pais (9 e 10 de agosto); durante a ExpoVerde 2024 (3 a 8 de setembro); e na abertura oficial do Natal Mágico 2024 (9 de novembro).

No mês de dezembro, assim como ocorreu em março deste ano, haverá a edição completa da FME, no dia 7.