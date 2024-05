Daniel Robles anuncia oficialmente pré-candidatura a prefeito de Adamantina

A TV Folha Regional apresentou na edição da manhã de segunda-feira (29) o programa Entrevista da Semana com a participação do presidente do Conselho Municipal de Turismo, Gustavo Andrade, para explicar a finalidade do órgão e falar do trabalho desenvolvido em Adamantina.

Tendo em vista que a Cidade Joia é MIT (Município de Interesse Turístico), segundo o representante, o COMTUR é uma exigência para esse enquadramento no programa estadual.

“A principal atribuição, considerado o pilar do Conselho, é o desenvolvimento do Plano de Trabalho por meio do PDT (Plano Diretor de Turismo) para que seja aprovado e Adamantina consiga receber os recursos destinados pelo MIT. Também tem como responsabilidade apresentar e debater as principais ‘dores’ no setor no município e a partir disso traçar os rumos do Turismo em Adamantina”, relatou Gustavo.

Para investimento no setor, o Município recebeu uma verba de mais de R$ 600 mil que será aplicada na revitalização do Terminal Rodoviário ‘Tamoto Matuoka’.

“Além das melhorias na Rodoviária, temos ouvido necessidades e vamos ajudar a desenvolver o Agro e do Eco (turismo), como já traçamos a Rota das Frutas, e, para este ano, temos como foco dar continuidade naquilo que vinha sendo executado e entender as ‘dores’ para tentar saná-las”, completou o presidente do Comtur.

A entrevista na íntegra está disponível no portal adamantinanet.com.br