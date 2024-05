Conferência Internacional Missão SEMADA reúne aproximadamente 1.500 participantes

Em comemoração ao Dia Internacional da Família (15 de maio), a Instituição Capaz de Adamantina realizou na noite da última quinta-feira (16), no Anfiteatro da Biblioteca Municipal a primeira reunião do ano com os pais dos aprendizes inseridos no mercado de trabalho. Cerca de 270 pessoas compareceram.

O encontro tinha como proposta aproximar também os responsáveis pelos adolescentes e jovens da Instituição, apresentar o trabalho realizado com os atendidos e ainda evidenciar a importância do ambiente familiar na formação profissional e pessoal dos aprendizes.

Após ser apresentada a trajetória de transformações e conquistas ao longo dos 61 anos da Capaz em Adamantina, a coordenadora pedagógica Fernanda Cecilio de Souza passou informações aos pais sobre o Programa Jovem Aprendiz e o Curso de Aprendizagem.

Em seguida, uma palestra com a terapeuta holística Edvania Mendonça trouxe o tema “Família”, a fim de despertar e estimular o elo familiar e sua importância na vida dos adolescentes e jovens.

Foi também apresentado um emotivo vídeo gravado com aprendizes expressando ‘o significado de Família’ para cada um, momento que encheu de orgulho e sentimento os presentes.

Atualmente, a Capaz tem 360 aprendizes empregados em dezenas de empresas parceiras nas cidades de Adamantina, Lucélia e Flórida Paulista, além de mais de 300 adolescentes e jovens frequentando as modalidades oferecidas pelo Departamento de Esportes, bem como outros 20 atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

“A Capaz é uma Instituição que há 61 anos vem contribuindo para o desenvolvimento de Adamantina, mas, principalmente, vem transformando a vida de milhares de jovens que têm a oportunidade de iniciarem as suas carreiras profissionais. E os pais são fundamentais nessa etapa da vida deles, por isso fizemos esta reunião, queremos ser parceiros e caminhar juntos em busca do melhor para os nossos aprendizes”, disse a gerente administrativa da Instituição, Jaqueline Ruiz.