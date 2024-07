Energisa realiza obras de melhoria no sistema que atende Adamantina, Lucélia e Pracinha

Aos 20 anos, o goleiro César Augusto Prado, de Adamantina, deixou a equipe do Ceará Sporting Club e passa a integrar o elenco de futebol profissional do Nacional, em Portugal, time da primeira divisão do Campeonato Português.

Conforme divulgou a equipe europeia em seu site e redes sociais.

O adamantinense vai atuar emprestado pelo Ceará, na temporada 2024/2025, com a opção do time português em exercer a opção de compra do passe do atleta.

O goleiro se juntou ao elenco alvinegro português, na terça-feira (25), onde iniciou os treinamentos

César Augusto, é filho de João César Prado (João Grandão) e Lúcia Prado, da Life FM de Adamantina, que acompanharam o embarque do filho, no domingo (21), no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

César Augusto começou aos 10 anos na região, atuando na categoria sub11 do Osvaldo Cruz Futebol Clube e depois no Grêmio Prudente. Aos 14 anos foi para o Audax de Osasco, em busca do sonho de se profissionalizar. Em seguida, foi atuar na categoria de base do Palmeiras. O goleiro chegou ao Ceará na temporada de 2023, após deixar o Flamengo de Guarulhos/SP.

O Clube Desportivo Nacional foi fundado na Madeira em 8 de dezembro 1910

Na foto o dirigente do Nacional, Rui Antônio Macedo Alves e o goleiro adamantinense Cesar Augusto (Reprodução do Nacional).