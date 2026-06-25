MULTINTEL participa da Exposec 2026 e acompanha novidades em tecnologia para segurança

O empresário Tiago Alves Peres, da Multintel Segurança Eletrônica, participou da Exposec 2026, considerada a maior feira de tecnologia e segurança da América Latina. O evento foi realizado no início deste mês, no São Paulo Expo, reunindo empresas, fabricantes, integradores e especialistas do setor de diversos países.

A feira contou com mais de 800 marcas expositoras e recebeu cerca de 58 mil profissionais, apresentando as principais inovações em monitoramento inteligente, inteligência artificial, controle de acesso, videomonitoramento, cibersegurança, cidades inteligentes e proteção patrimonial.

Durante a visita, Tiago acompanhou de perto o lançamento de novas tecnologias voltadas para segurança eletrônica, incluindo sistemas de reconhecimento facial, câmeras com inteligência artificial, monitoramento remoto em nuvem e soluções para monitoramento urbano por meio de totens inteligentes.

Segundo o empresário, participar da Exposec é uma oportunidade importante para conhecer tendências, buscar novas soluções e manter a empresa atualizada com as tecnologias mais modernas disponíveis no mercado.

A presença na feira acontece em um momento de expansão da Multintel. Recentemente, a empresa instalou um moderno totem de monitoramento com câmeras de segurança na avenida Joaquim Nabuco, na região central de Adamantina. O equipamento reforça a vigilância eletrônica e utiliza tecnologia avançada para ampliar a segurança em áreas de grande circulação.

Para Tiago Alves Peres, os investimentos em inovação e tecnologia são fundamentais para oferecer soluções cada vez mais eficientes aos clientes, acompanhando a evolução constante do setor de segurança eletrônica.

A Exposec é reconhecida como o principal encontro de negócios e tecnologia da área de segu-rança na América Latina, reunindo fabricantes, distribuidores, integradores e profissionais que buscam conhecer as novidades e tendências do mercado.