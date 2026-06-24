Grave acidente com 3 carretas interdita Anhanguera e causa fila de 7 km no interior de SP

Um acidente envolvendo três carretas interditou totalmente a Rodovia Anhanguera (SP-330) na noite de terça-feira (23), em Pirassununga (SP), provocou mais de 7 quilômetros de congestionamento e deixou três pessoas com ferimentos leves.
Segundo o Centro de Controle de Multimodal (CCM) da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), chovia no momento do acidente.
O acidente aconteceu por volta das 20h no km 207 da pista sentido interior. De acordo com a agência, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e tombou ao tentar retornar para a pista.
Um segundo caminhão que vinha logo atrás conseguiu frear a tempo. No entanto, uma terceira carreta não conseguiu parar e atingiu a traseira do veículo.
Com o tombamento, todas as faixas da rodovia precisaram ser interditadas, causando um congestionamento de 7,2 quilômetros.
A concessionária Arteris Intervias, responsável pela via, também realizou a limpeza da pista após o vazamento de óleo diesel provocado pelo acidente.
Ainda segundo a Artesp, três pessoas sofreram ferimentos leves e receberam atendimento.
O trânsito foi totalmente liberado por volta da 1h20 desta quarta-feira (24). A carreta que tombou foi removida para o canteiro central e aguarda o transbordo da carga para retirada definitiva do local.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Portal CCM – Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)