Obras na SP 294 exigem atenção redobrada dos motoristas entre Parapuã e Flórida Paulista

Eixo SP reforça alerta para respeito à sinalização e redução da velocidade em trecho que passa por duplicação

Os motoristas que trafegam pela SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, entre Parapuã e Flórida Paulista, devem redobrar a atenção ao passarem pelos trechos em obras. A Eixo SP Concessionária de Rodovias mantém diversas frentes de trabalho ativas ao longo do segmento, que recebe um dos maiores investimentos em infraestrutura viária da região, com aporte de R$ 407 milhões destinados à duplicação e a uma série de melhorias estruturais.

As intervenções abrangem 47 quilômetros de rodovia, entre o km 560, em Parapuã, e o km 607, em Flórida Paulista. O cronograma prevê aproximadamente dois anos de trabalhos para a conclusão do conjunto de obras, que inclui a implantação de uma nova pista, construção de contornos rodoviários, remodelação de acessos urbanos, implantação de viadutos e novos dispositivos de retorno.

Atualmente, os serviços estão concentrados em diversos pontos do trecho, exigindo alterações temporárias no tráfego e atenção permanente dos usuários. Além das obras de duplicação, estão em andamento intervenções para implantação de novos dispositivos de acesso e retorno, como os localizados no km 561, em Parapuã, no km 571, em Osvaldo Cruz, e no km 578, em Inúbia Paulista.

Atenção especial em Osvaldo Cruz

A Eixo SP faz um alerta especial aos condutores que passam pelo km 571, em Osvaldo Cruz. Desde o início das intervenções no local, foram registradas ocorrências de trânsito no trecho, o que reforça a importância de os motoristas redobrarem a atenção ao trafegar pela área em obras.

O segmento conta com sinalização específica para orientar os usuários sobre as mudanças temporárias no tráfego, redução de velocidade e demais alterações necessárias para garantir a segurança durante os trabalhos. Mesmo assim, a concessionária reforça que o comportamento do motorista é determinante para a prevenção de ocorrências.

De acordo com a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli, a colaboração dos motoristas é fundamental para que as obras avancem com segurança. “Durante esse período de obras é essencial que os motoristas redobrem a atenção. Respeitar a sinalização, reduzir a velocidade e observar as orientações implantadas ao longo dos trechos em obras são medidas indispensáveis para evitar acidentes e preservar vidas”, destaca Viviane.

Por: Eixo SP

