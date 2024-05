Adamantina terá Centro Dia que funcionará na Clinica Pai Nosso Lar

Com o objetivo de mostrar para as empreendedoras a importância das fotos corporativas que consistem em imagens que tem como foco evidenciar o perfil profissional de cada uma delas, cerca de 40 empreendedoras participaram na noite de ontem (6), de uma sessão de fotos.

As imagens foram produzidas pela equipe de comunicação da Prefeitura de Adamantina, Natacha Dominato e Mariana Bicalho Guido.

As 40 empreendedoras fotografadas são as que participarão da Feira da Mulher Empreendedora Descentralizada que acontecerá nesta sexta-feira(10), das 9h às 22h e no sábado (11), das 9h às 16h no Paço Municipal.

O trabalho realizado pela equipe de comunicação da Prefeitura está disponível nas redes sociais da Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina, no Instagram e no Facebook.

Todas as empreendedoras que participaram do ensaio receberão as fotos gratuitamente para utilizar em seus negócios, profissionalizando ainda mais o seu trabalho.

“É uma caminhada que visa proporcionar novos e melhores caminhos para os negócios delas. O objetivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que cada vez mais elas cresçam e aumentem sua renda!”, comenta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira.

Além das fotos, no encontro elas ainda entenderam a dinâmica desse novo formato de feira que consiste em possibilitar que elas estejam em outros ambientes além das “feiras mães” e, ainda, terem a oportunidade de interagir, trocar contatos e pegar encomendas com outros públicos.

“Com as feiras descentralizadas, queremos que vocês entendam o quanto é importante ter uma estrutura própria e isso vai possibilitar a participação em outras programações”, ensina Luciana.

Luciana ainda explicou que o número de participantes nas feiras descentralizadas será proporcional ao disponibilizado no local da realização do evento e quando o número de inscrições exceder a capacidade, haverá sorteio.

Além da feira descentralizada neste final de semana, serão realizadas feiras acontecerão ainda nos dias 11, 12 e 13 de junho na Praça Elio Micheloni durante a programação de aniversário da cidade, nos dias 09 e 10 de agosto edição Dia dos Pais no Paço Municipal.

A participação das empreendedoras ainda ocorre durante a ExpoVerde nos dias 03 a 08 de setembro e na abertura oficial do Natal Mágico 2024 no dia 9 de novembro. A programação chega ao fim com mais uma feira mãe no dia 7 de dezembro.

Fotos

As fotos estão disponíveis no link abaixo

https://drive.google.com/drive/folders/12SRexwVnuzXFT1trsGno9CrDQS8Sr5MN