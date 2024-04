Homem furta moto de idosa em Adamantina e acaba preso em Osvaldo Cruz

Uma ocorrência de tráfico de drogas iniciada durante patrulhamento ROCAM (com motos) no Jardim Brasil, em Adamantina, evoluiu para a agressão por parte do suspeito, de 22 anos, que resistiu à voz de prisão em flagrante e entrou em luta contra os agentes em serviço. Um dos militares ficou ferido com um corte na região do olho esquerdo. Os policiais ainda foram hostilizados por um grupo moradores e a tensão foi contida com o reforço de outras equipes, após o acionamento da rede de rádio.

O caso ocorreu na tarde deste domingo (21), por volta das 16h30, na Rua Mato Grosso. Conforme a PM, após a equipe receber informações de um morador, sobre o suspeito já conhecido dos meios policiais que estaria naquele momento na prática de tráfico de drogas, os policiais foram até o local e avistaram o suspeito sentado. De acordo com a PM, ao ver a chegada dos policiais ele teria dispensado três porções ao solo.

Os policiais se dirigiram ao suspeito, sendo dada ordem de abordagem e busca pessoal. No momento em que a equipe encontrou o que havia sido dispensado pouco antes, constatando ser porções de maconha e crack, foi dada a voz de prisão em flagrante.



De imediato – ainda de acordo com a PM – o rapaz disse que não iria, tendo feito o uso de força, entrando envias de fato com a equipe. Na agressão corporal um policial foi atingido com um golpe no rosto, causando corte na região próxima ao olho esquerdo. O outro agente da equipe aplicou uma chave cervical no indivíduo, que parou somente após ser algemado.

Nesse cenário, conforme a PM, a equipe policial foi hostilizada por um grupo de pessoas, insultada com diversos xingamentos. Foi solicitado apoio via rede de rádio e outras equipes compareceram ao local para a condução do homem detido até o plantão da Polícia Civil, onde ele permaneceu preso pelas acusações de tráfico de drogas, resistência e lesão corporal, ficando recolhido na cadeia local, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia.

Na operação foram apreendidos duas embalagens com maconha e uma com crack, e ainda um aparelho celular.